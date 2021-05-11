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Раз, ячейка, два, ячейка: как в мире появился и отмечается Международный День семьи

Общество
Раз, ячейка, два, ячейка: как в мире появился и отмечается Международный День семьи
pexels.com  /  Andreas Wohlfahrt

Счастливая семья — большая, дружная, наполненная любовью и теплом — во все времена была величайшей ценностью. Ведь семья — это и старт новой жизни, и становление личности, и вместилище давних добрых традиций, и радость, и поддержка, и понимание. Недаром семью именуют ячейкой общества. И конечно же, было бы несправедливо не учредить в ее честь специальную праздничную дату. Ежегодно 15 мая люди во всем мире празднуют Международный День семьи, вспоминая в этот день об особой значимости родных и близких, поднимая множество глобальных вопросов, которые связаны с семьей и ее основными ценностями.

Значение семьи в современном обществе

От характера и особенностей личности человека зависит его вклад в общественную жизнь. А ведь основа личности формируется именно в семьях — социальных институтах, где каждый ребенок впервые обнаруживает и раскрывает свой природный потенциал, определяет будущее место в жизни, учится гармонии и созиданию, доброму отношению к окружающим. Понимая и учитывая все это, государственные органы в каждой стране благоприятствуют становлению семейных отношений, ведь крепкие семьи являются гарантом благополучия как отдельно взятой личности, так и всей государственной системы. Не случайно, по статистике, замужние женщины и женатые мужчины даже живут дольше тех, кто разведен или ни разу не вступал в брак.

Как появился праздник День семьи

Впервые об организации праздника в честь малой ячейки общества всерьез заговорили в 1989 г. — эта идея была выдвинута Комитетом ООН. Предполагалось, что в этот день будут активно обсуждать наиболее горячие проблемы семейных отношений и предлагать пути их решения. Но в тот момент идея получила поддержку не от всех государств. Тем не менее в начале 90-х ситуация с семейными отношениями в мире сильно обострилась. Резко увеличилось количество разводов. Кроме того, смертность в цивилизованных странах стала нередко превышать рождаемость. Вдобавок расцвет алкогольной и наркотической зависимости и асоциальное поведение стали приводить людей к краху взаимоотношений. Вслед за увеличением числа бракоразводных процессов возросло и число неполных семей. И вот в 1993 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила Международный день семей, назначив праздник на 15 мая. Цель учреждения праздничной даты — заострить внимание граждан всего мира на актуальных вопросах, связанных с институтом семьи, и объединить правительства всех стран для их скорейшего и эффективного решения.

В России Международный день семей официально празднуют с 1995 года. В 2021 году дата празднования, как обычно, выпадет на 15 мая. Правительство нашей страны также старается принимать все возможные меры для поддержки малых ячеек общества — прежде всего, с экономической точки зрения. К примеру, разработан целый комплекс льгот, на получение которых имеют право многодетные семьи при покупке жилья, поступлении детей в дошкольные учреждения и т. д. Кроме того, в стране проводится обширная пропагандистская деятельность, направленная на укрепление нравственных ценностей и повышение прочности внутрисемейных связей.

Душевные посиделки в кругу родственников — отличный способ провести время в Международный день семьи
pexels.com  / Askar Abayev

Традиции празднования Международного Дня семьи

К праздничной дате во всем мире принято готовить всевозможные семинары, конференции, круглые столы и другие дискуссионные и обучающие мероприятия. Причем каждый год тема празднования своя — ее объявляет Генеральный секретарь ООН накануне торжеств. Кроме того, в этот день по традиции во многих городах и населенных пунктах проводят фестивали, концерты с привлечением творческих коллективов и артистов, игры, утренники, флешмобы, встречи и конкурсы супружеских пар, тренинги, выставки, театральные чтения книг, посвященных семейным ценностям, просмотры тематических фильмов и телепередач, благотворительные акции специально для малообеспеченных семей и многое другое.

Пусть в Международный день семьи всякий из нас с душевным теплом обратится мыслями к своим родным и близким, а затем непременно напишет им или позвонит, искренне поздравит с этим чудесным праздником и скажет спасибо за то, что вместе они составляют одно большое сокровище — семью. А в качестве подарка в этот день отлично подойдет генеалогическое дерево, семейный портрет или просто пикник на природе с приглашением всех родственников.

Международный День семьи
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