Психологи МЧС РФ дали рекомендации россиянам после трагедии в Казани

Казань, 11 мая. Трагическое событие, произошедшее в гимназии №175 в Казани, должно заставить россиян задуматься. Рекомендации на этот счет дали психологи экстренных служб.

После стрельбы, в результате которой в Казани погибли девять человек, россиянам стоит задуматься, что каждый может сделать для того, чтобы обеспечить личную безопасность. Об этом рассказали психологи МЧС РФ.

Спецборт МЧС РФ, который вылетел в столицу Татарстана во вторник, приземлился в Казани. Как сообщалось ранее, специалисты оказывают помощь пострадавшим и им семьям.