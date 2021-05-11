Бастрыкин обсудил с ветераном ВОВ работу в патриотическом секторе

Москва, 11 мая. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил ветерана ВОВ Владимира Ладейщикова с Днем Победы.

Во встрече с ветераном Великой Отечественной войны, членом общественной организации «Союз ветеранов следствия», государственным советником юстиции третьего класса, почетным работником прокуратуры Владимиром Ладейщиковым также приняли участие первый зампред СК РФ Эдуард Кабурнеев и руководители управлений кадров и воспитательной работы Сергей Петров и Сергей Горяйнов.

Сотрудники Следкома обсудили с ветераном ВОВ перспективы его дальнейшей работы в патриотическом секторе и возможность удаленного консультирования молодых офицеров и образовательных учреждений СК РФ. Бастрыкин лично заверил Ладейщикова в готовности оказать посильную помощь при необходимости и рассказал ему об открытии в ближайшее время санатория «Родина», который будет принимать ветеранов.

Празднования Победы в Великой Отечественной войне в России проходят настолько масштабно, что впечатлили даже заокеанских военных — ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон пожаловался, что в США не празднуют День Победы над нацизмом с таким размахом, как в России и предложил последовать примеру Москвы.