США обвинили Россию в применении мифического «оружия направленной энергии»

Очередной виток антироссийской истерии раскручивается в США. Речь идет о гипотетическом использовании Россией некоего «оружия направленной энергии», которое якобы способно вызывать тяжелое поражение организма жертвы.

Разбирательство ведется специальной комиссией Конгресса США с участием ЦРУ и других американских спецслужб. Но, несмотря на высокий уровень расследования, пока в нем не хватает основной составляющей — достоверных фактов о «тайном оружии русских».

Чем же сегодня пугают американских обывателей по проверенному рецепту «русской угрозы»? Об этом — в материале ФАН.

wikipedia.org / U.S. Department of State

Сверчки и цикады

История с «оружием направленной энергии» берет начало в ноябре 2016 года, когда от неизвестного фактора пострадали сразу 40 дипломатов посольства США в Гаване. В середине 2017 года чиновники при президенте Дональде Трампе, который был настроен резко против курса на примирения с Кубой, заложенным в последние годы президентства Барака Обамы, обвинили в этих «атаках» Гавану, заявив, что дипломаты США подверглись воздействию «акустического оружия».

Никаких внятных объяснений принципа действия такого оружия тогда предъявлено не было. Равно как и не были представлены какие-либо доказательства причастности Кубы к недомоганию американских дипломатов. Однако уже в сентябре 2017 года Вашингтон, педалируя факт «атаки», отозвал домой около 60% сотрудников своего посольства на Кубе, а затем потребовал от Гаваны сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Штатах. Этот демарш Белого дома сопровождался резким похолоданием во взаимоотношениях Кубы и США.

В свою очередь, Гавана заявила тогда, что не имеет в своем распоряжении никакого «акустического оружия» и никогда не применяла его — тем более против американских дипломатов. А в октябре 2017 года кубинские эксперты пришли к выводу, что дипломаты США могли принять за «акустические атаки»… стрекот сверчков или цикад, который может быть весьма громким в условиях тропического климата кубинской столицы.

Эпопея с «акустическими атаками» продолжилась в 2018 году. Тогда американцы заявили, что аналогичному «вероломному нападению» подвергся сотрудник их консульства в китайском Гуанчжоу. По интересной случайности эта ничем не подтвержденная атака снова совпала со внешнеполитическим обострением у США, на этот раз — с КНР.

В свою очередь правительство Китая после обнародования информации об инциденте заявило, что не обнаружило признаков «акустической атаки» на работника консульства — и в целом не понимает ни возможных целей, ни предполагаемых способов осуществления такого нападения. Тем не менее, США это не остановило — и конфронтация с Китаем только усилилась.

twitter.com / @CJTFOIR

Фиксация на кишечнике

С приходом в Белый дом администрации Джо Байдена фантомы «оружия направленной энергии» не только не исчезли, но и стали поражать уже американских военных.

В начале 2021 года ряд американских СМИ сообщили, что военнослужащие США, размещенные в Сирии, оказались очередной жертвой «оружия направленной энергии». На этот раз об использовании звуковых волн не говорилось прямо, поэтому атаки получили название «энергетических», а не «акустических».

Впрочем, в новых сообщениях об «энергетическом оружии» у него появился новый владелец — в загадочном нападении обвинили… не смейтесь, Россию. Тем комичнее выглядело последующее разоблачение начальной сенсации: глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, комментируя произошедшие инциденты, фактически опроверг этот вброс СМИ.

Как выяснилось впоследствии, у нескольких военнослужащих США, дислоцированных в Сирии, были выявлены симптомы, схожие с тяжелым инфекционным заболеванием.

В одном из рапортов об этом происшествии случившееся было увязано с имевшим место незадолго до этого пролетом российского вертолета неподалеку от военной базы США, где находились заболевшие морские пехотинцы. Но проведенные анализы выявили у военных обычное пищевое отравление, поскольку было установлено, что морпехи употребляли в пищу «испорченные продукты».

Последней соломинкой, сломавшей версию о «русском следе», стало то, что симптомы недомогания появились у бойцов еще до появления русских возле американской базы.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

Выдуманная истерия зажила своей жизнью

Тем не менее, специальная комиссия Конгресса США по-прежнему упорно требует от спецслужб результатов расследования об «оружии направленной энергии». Причем у исполнителей такое положение вещей вызывает состояние тихого ужаса. По утверждению сотрудников Конгресса, участвовавших в брифинге спецслужб, разведсообщество США сосредоточено «на возможной причастности ГРУ», однако даже такая удобная версия не спасает ситуацию.

Все дело в том, что среди разведывательного сообщества на этот счет нет никакого консенсуса, какого-либо официального заявления о «руке Москвы» так и не прозвучало, а доказательства причастности России полностью отсутствуют. Но докладчиками из ЦРУ уже было заявлено американским законодателям, что в последние недели «расследование активизировалось».

Кроме того, прессе стало известно, что дело об «энергетическом оружии русских» находится на личном контроле у глава ЦРУ Уильяма Бернса, который теперь ежедневно получает сводки о ходе расследования.

Как следствие, в качестве единственного доказательства причастности России американцы предлагают силлогизм такого уровня: Москва «имела возможность» для проведения такого рода атак, а значит, провела их. Прямо как в старом анекдоте: «Будем вас судить за самогоноварение: у вас нашли самогонный аппарат. Тогда сразу судите меня и за изнасилование — этот аппарат у меня тоже есть».

В действительности мы видим самоподдерживающуюся истерику в стиле «Русские идут!», когда любое пищевое отравление, грипп или бессонница тут же находят удобное объяснение в виде «злых русских» с их загадочным «чудо-оружием». Эти выдуманные русские, конечно же, травят американских дипломатов и солдат по всему миру загадочным «энергетическим оружием» с неизвестной конструкцией и принципом действия — причем сюжет почти буквально списан со страниц плохих шпионских боевиков. Как говорится, этот «Новичок» сломался — тащите «торсионную пушку»…

Существует ли такие «аппараты направленной энергии» в реальности? Безусловно, нет. Но сюжеты «охоты на ведьм» это никогда не учитывают.