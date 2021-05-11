Диетолог Хьюберт рассказала о трех продуктах, которые полезны диабетикам

Москва, 11 мая. Диетолог Лорен Хьюберт перечислила продукты, употребление которых может снизить риск развития диабета.

Специалист сообщила, что в первую очередь важно употреблять цельнозерновые продукты. В них содержатся сложные углеводы, которые полезны для организма. По словам Лорен Хьюберт, углеводы в цельнозерновых продуктах отличаются от обработанных и рафинированных углеводов. Зерно в них не имеет повреждений, а это указывает на то, что все волокна и питательные вещества остаются натуральными.

Для того, чтобы снизить риск диабета, необходимо употреблять ягоды. Их можно есть как в свежем, так и в замороженном виде. В них содержатся большой уровень клетчатки и небольшое количество калорий. Эти продукты нормализуют вес и не увеличивают показатели сахара в крови.

Эксперт подчеркнул, что на завтрак лучше употреблять в пищу бутерброд с тофу или темпе. Этот продукт богат белками и нитратами.

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