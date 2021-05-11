Нью-Йоркский лифт рухнул в шахту вместе с двумя десятками полицейских

Нью-Йорк, 11 мая. Лифт с сотрудниками правоохранительных органов США рухнул в одном из зданий Бруклина. Пострадали около 20 федеральных и местных полицейских.

Несчастный случай произошел в здании Industry City building в Сансет-парке. Как оказалось, рано утром здесь вышел из строя пассажирский лифт, внутри которого находились люди, сообщает The New York Post.

Впоследствии выяснилось, что в момент аварии в лифте было около двух десятков сотрудников федеральных и местных правоохранительных органов. Инженерное сооружение рухнуло в шахту, в результате чего по меньшей мере один полицейский получил серьезную травму.

«Сильное падение, сильный толчок, повсюду пыль», — рассказал потом один из находившихся внутри полицейских.

По словам медиков, у пострадавшего диагностирована травма спины. Мужчину немедленно доставили в больницу Нью-Йоркского университета Лангоне. Официальные лица подтвердили, что в результате инцидента больше никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов, находившиеся в лифте, были из региональной оперативной группы по борьбе с беглецами Нью-Йорка и Службы маршалов США. Они переезжали в здание на 34-й улице из Манхэттена, уточнили в ведомстве.