Кравцов высоко оценил действия учителей во время стрельбы в казанской гимназии

Казань, 11 мая. Самоотверженные действия педагогов и сотрудников гимназии, где произошла стрельба, позволили избежать большего числа жертв, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Несмотря на опасность, сотрудники учебного заведения успели воспользоваться тревожной кнопкой. По его словам, организация воспитательной работы важна, чтобы подобных трагических инцидентов больше не повторялось.

«Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявила об этом», — подчеркнул министр во время пресс-конференции.

Министр просвещения Сергей Кравцов и глава Минздрава Михаил Мурашко прибыли в Казань по поручению президента России Владимира Путина, сообщало Федеральное агентство новостей. Вместе с ними для оказания помощи спецбортом МЧС прилетели психологи и медики.