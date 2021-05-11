Цены на железную руду выросли на 10%

Москва, 11 мая. Фьючерсы на железную руду выросли более чем на 10%, свидетельствуют данные биржевых торгов.

По мнению экспертов, руда и медь станут лидерами сырьевого бума, который подогревает опасения по поводу роста инфляции во всем мире. Ожидания инвесторов, что Китай ужесточит экологические правила, усилили «бычий» прогноз по котировкам металла.

За последние две недели индекс сырьевых товаров Commodity Spot Index Bloomberg достиг самого высокого уровня за последние десять лет. Фьючерсы на железную руду в Сингапуре торгуются на отметке 226 долларов за тонну. Аналитики объясняют, что резкий рост цен на сырье способствует увеличению инфляции, что вынудит центральные банки ужесточать денежно-кредитную политику.

Телеканал CNN ранее сообщил, что ухудшение ситуации с COVID-19 в Индии может негативно сказаться на некоторых отраслях мировой промышленности и торговли. Некоторые страны уже закрыли авиасообщение с Индией, что сделало невозможным переезд местных рабочих в другие страны.