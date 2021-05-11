Табличка с крепкими словами в адрес казанского стрелка появилась у стихийного мемориала

Казань, 11 мая. Картонная табличка с ругательной надписью про казанского стрелка появилась у стихийного мемориала рядом с гимназией №175.

Неизвестные приклеили к забору табличку с нелестной характеристикой 19-летнего Ильназа Галялиева, который открыл огонь по ученикам и преподавателям школы. К нему обратились следующим образом: «Ты не Бог, ты гнида!».

Соответствующее видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей. Таким образом жители республики вы сказали свое отношение к произошедшей трагедии.

Ранее ФАН опубликовал характеристику из казанского колледжа ТИСБИ на Ильназа Галявиева. Сообщается, что он стал пропускать занятия и 26 апреля был отчислен за неуспеваемость.