Организаторы призвали покупать заранее билеты на Кубок мира по гребле на байдарках

Барнаул, 11 мая. Билеты на второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ стоит приобретать заранее, призвали организаторы мероприятия, которое будет проходить на Алтае.

Количество билетов на каждый день второго этапа Кубка строго ограничено. Мероприятие пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. Известно, что билеты можно купить на официальном сайте мероприятия, а также в кассах, которые расположены в городе.

«Работают офлайн-кассы, расположенные в пяти торговых центрах Барнаула (при покупке здесь взимается сервисный сбор в 5%): «Лента» на Власихинской, «Европа», «Пионер», «БУМ», «Весна». Кроме того, в дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на речном вокзале», — сообщает портал «Алтайская правда».

От речного вокзала в Барнауле до места проведения соревнований будет курсировать бесплатный городской автобус. В сутки запланировано до 68 рейсов. Личный автомобиль рядом с гребным каналом оставить нельзя.

В преддверии матчей в рамках Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал аннулировать часть билетов из-за пандемии коронавируса нового типа. На игры будут допущены не больше 50% болельщиков.