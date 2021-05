Российский фонд поможет сирийскому фоторепортеру, избитому полицией в Париже

Париж, 11 мая. Правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями готовы оказать правовую и информационную помощь сирийскому фоторепортеру Амиру Аль Хальби, которого избили французские полицейские во время демонстрации в Париже. Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к министру внутренних дел Жеральду Дарманену, министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти и премьер-министру Франции Жану Кастексу. Информация появилась в Telegram-канале организации.

Award-winning Syrian journalist Ameer al Halbi was severely injured by French police while documenting the protests against police brutality. The journalist says it reminded him of when he suffered wounds during a protest in Aleppo, Syria, five years ago pic.twitter.com/ThgfqNPSgl