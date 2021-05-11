Российский фонд поможет сирийскому фоторепортеру, избитому полицией в Париже

Париж, 11 мая. Правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями готовы оказать правовую и информационную помощь сирийскому фоторепортеру Амиру Аль Хальби, которого избили французские полицейские во время демонстрации в Париже. Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к министру внутренних дел Жеральду Дарманену, министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти и премьер-министру Франции Жану Кастексу. Информация появилась в Telegram-канале организации.

Award-winning Syrian journalist Ameer al Halbi was severely injured by French police while documenting the protests against police brutality. The journalist says it reminded him of when he suffered wounds during a protest in Aleppo, Syria, five years ago pic.twitter.com/ThgfqNPSgl — TRT World (@trtworld) November 30, 2020

Аль Хальби был избит 28 ноября 2020 года в Париже, когда собирал материалы для репортажа во время демонстрации против закона о «глобальной безопасности». Правоохранители начали силовыми методами разгонять толпу и несколько раз ударили сирийца дубинкой. В тот день с ним пострадал еще ряд журналистов.

Как выяснилось в больнице, полицейские сломали журналисту нос и травмировали лицо. На полное восстановление ушло 12 дней.

7 декабря общественная организация «Репортеры без границ» (RSF) подала жалобу против префекта полиции Дидье Лальмана и неизвестного офицера о превышении полномочий на митинге.

«Нападение Аль-Хальби представляет собой насильственную атаку на право на информирование граждан. Именно префект парижской полиции издает приказы правоохранительным органам, он несет прямую ответственность за эту неспособность защитить журналистов. Вот почему мы подаем на него жалобу», — заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар.

Фонд борьбы с репрессиями был создан при содействии российского бизнесмена Евгения Пригожина. Организация видит своей миссией помощь пострадавшим от полицейского насилия во всех странах мира и восстановление справедливости в подобных случаях.