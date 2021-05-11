Ракетный обстрел ХАМАС спровоцировал пожар на НПЗ в израильском Ашкелоне

Ашкелон, 11 мая. Резервуары нефтеперерабатывающего завода в израильском городе Ашкелон охвачены пожаром в результате массированного ракетного обстрела со стороны палестинской группировки ХАМАС.

Oil refinery is on fire in #Ashkelon after being hit by missile fired by #Hamas from #Gaza . pic.twitter.com/4KZItgOHX0 — Hemat (@Himat75) May 11, 2021

Также данный обстрел унес жизни двоих израильтянок — одна из ракет попала в жилой дом. При этом был тяжело ранен один мужчина, еще пятеро человек получили легкие травмы.

Two women were killed and more than 80 people were injured on Tuesday after rockets, fired from the Gaza Strip, slammed into a number of homes in Ashkelon and Ashdod. Four of the injured were members of the same family.https://t.co/7TiXdaV3lh — ✞he Beginning of Sorrows (@BillyNightTrain) May 11, 2021

Подобное оказалось возможным благодаря тактике массированного ракетного обстрела: ХАМАС единовременно запускает множество ракет из разных точек в одну цель, из-за чего израильские системы ПРО «Железный купол» перенасыщаются мишенями, что исключает возможность перехвата всех снарядов. Так, в одном из эпизодов палестинская организация осуществила пуск 137 ракет в течение пяти минут.

HAMAS FIRE 137 ROCKETS IN 5 MINUTES, 2 DEAD IN ASHKELON, OIL REFINERY APPEARS ON FIRE, ISRAEL NEEDS RAPID LAND INVASION OF GAZA@IainDale @MaajidNawaz @LBCNews @PinchasRubinst1 pic.twitter.com/ylaahhEvyW — ????????❤️????????Israel Gaza War Updates (@TheWokeReport) May 11, 2021

Текущее обострение обстановки началось с того, что окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. Это привело к массовым беспорядкам в городе и столкновениям с полицией.

Ввиду этого в ХАМАС потребовали от Израиля отступить из конфликтных районов и освободить задержанных. После истечения срока ультиматума группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам израильской территории. Это привело к ответным ударам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Frightening video captures missiles fired by Gaza militants flying over Israel https://t.co/ZSMNVLFrq9 pic.twitter.com/GOTE2XKm6K — New York Post (@nypost) May 11, 2021

После этого стороны продолжили обмен «любезностями», что привело к палестинской операции «Иерусалимский щит» по освобождению города и операции ЦАХАЛ «Страж Стены», призванной подавить активность ХАМАС в секторе Газа.

В частности, в ночь с 10 на 11 мая ВВС Израиля атаковали более 130 объектов на территории палестинского анклава, в результате чего погибли 28 человек, включая 10 детей, и еще 152 гражданских были ранены.