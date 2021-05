Ракетный обстрел ХАМАС спровоцировал пожар на НПЗ в израильском Ашкелоне

Ашкелон, 11 мая. Резервуары нефтеперерабатывающего завода в израильском городе Ашкелон охвачены пожаром в результате массированного ракетного обстрела со стороны палестинской группировки ХАМАС.

Oil refinery is on fire in #Ashkelon after being hit by missile fired by #Hamas from #Gaza . pic.twitter.com/4KZItgOHX0

Также данный обстрел унес жизни двоих израильтянок — одна из ракет попала в жилой дом. При этом был тяжело ранен один мужчина, еще пятеро человек получили легкие травмы.

Two women were killed and more than 80 people were injured on Tuesday after rockets, fired from the Gaza Strip, slammed into a number of homes in Ashkelon and Ashdod. Four of the injured were members of the same family.https://t.co/7TiXdaV3lh