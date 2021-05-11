Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 20:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Общество
Трагедия в Казани: не пора ли вернуть смертную казнь? Колонка Армена Гаспаряна
20:20
Экономика
Руководство «Газпрома» утвердило цели развития компании
20:17
Происшествия
Сообщения о стрельбе в казанской гимназии поступили в полицию до входа преступника в здание школы
20:17
Политика
Публицист Мельников провел параллель между стрельбой в Казани и Навальным
20:14
Наука
Ученые из США нашли механизм, который очищает организм от стареющих клеток
20:14
Политика
Хазин призвал прислушиваться к каждому слову Владимира Путина
20:14
Происшествия
Мусульмане отказались считать человеком устроившего стрельбу в казанской гимназии
20:12
Общество
Названы симптомы, повышающие вероятность смерти от COVID-19 в шесть раз
20:12
Экономика
МЭА спрогнозировало четырехкратный рост спроса на минералы
20:11
Общество
Трещины и разваленные стены: что ждет один из старейших кинотеатров РФ в Севастополе
20:07
Происшествия
Против мэра Орла возбудили дело о халатности при строительстве дороги
20:06
Политика
Общественник Цветков призвал государство обеспечить безопасность в школах
20:04
Общество
Самокаты на городских улицах: от болезненных решений не отвертеться
20:01
Происшествия
Казанскому стрелку грозит пожизненный срок
20:01
Весь мир
Турецкая компания может оставить Ливан без электроэнергии
20:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и другие блогеры вызвали ажиотаж приездом в Дно
20:00
Происшествия
Психиатр предположил, что у казанского скулшутера Галявиева может быть шизофрения
20:00
Видео
Ветерана из Владикавказа в возрасте 105 лет признали старейшим в России
19:59
Происшествия
Стрельба в Казани: хронология страшных событий
19:58
Общество
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции
Все новости

Ракетный обстрел ХАМАС спровоцировал пожар на НПЗ в израильском Ашкелоне

Весь мир
Ракетный обстрел ХАМАС спровоцировал пожар на НПЗ в израильском Ашкелоне
wikipedia.org  /  Joser86h / CC BY-SA 3.0

Ашкелон, 11 мая. Резервуары нефтеперерабатывающего завода в израильском городе Ашкелон охвачены пожаром в результате массированного ракетного обстрела со стороны палестинской группировки ХАМАС.

Также данный обстрел унес жизни двоих израильтянок — одна из ракет попала в жилой дом. При этом был тяжело ранен один мужчина, еще пятеро человек получили легкие травмы.

Подобное оказалось возможным благодаря тактике массированного ракетного обстрела: ХАМАС единовременно запускает множество ракет из разных точек в одну цель, из-за чего израильские системы ПРО «Железный купол» перенасыщаются мишенями, что исключает возможность перехвата всех снарядов. Так, в одном из эпизодов палестинская организация осуществила пуск 137 ракет в течение пяти минут.

Текущее обострение обстановки началось с того, что окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. Это привело к массовым беспорядкам в городе и столкновениям с полицией.

Ввиду этого в ХАМАС потребовали от Израиля отступить из конфликтных районов и освободить задержанных. После истечения срока ультиматума группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам израильской территории. Это привело к ответным ударам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

После этого стороны продолжили обмен «любезностями», что привело к палестинской операции «Иерусалимский щит» по освобождению города и операции ЦАХАЛ «Страж Стены», призванной подавить активность ХАМАС в секторе Газа.

В частности, в ночь с 10 на 11 мая ВВС Израиля атаковали более 130 объектов на территории палестинского анклава, в результате чего погибли 28 человек, включая 10 детей, и еще 152 гражданских были ранены.

израиль хамас ашкелон
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 210315 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 129027 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 128567 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 80986 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 77466 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Весь мир / Ракетный обстрел ХАМАС спровоцировал пожар на НПЗ в израильском Ашкелоне
Рейтинг@Mail.ru