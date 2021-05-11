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Самокаты на городских улицах: от болезненных решений не отвертеться

Общество
Самокаты на городских улицах: от болезненных решений не отвертеться
Федеральное агентство новостей  / 


Год от года на улицах города увеличивается количество самокатов и других альтернативных видов транспорта. При этом дорожной инфраструктуры для них не предусмотрено. Сложилась ситуация, когда на тротуаре из-за высоких скоростей самокаты представляют угрозу для пешеходов, а на дороге, напротив, сами самокатчики рискуют получить серьезные травмы. Как встроить третьего участника дорожного движения в транспортную инфраструктуру города? Надо ли перенимать опыт европейских городов? Поможет ли изменение правил ПДД решить проблему? На эти вопросы ответили специалисты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Популярность электросамокатов среди горожан только растет, однако до сих пор в ПДД не прописана ответственность пользователей альтернативного транспорта за нарушение правил дорожного движения. По мнению руководителя Петербургского велосообщества Павла Хусу, этот вопрос требует не только регулирования законодательства, но и решения такой немаловажной проблемы, как осуществление последующего контроля.

«Первое — нужно внести определение этого средства, потом уже установить определенные правила передвижения. На протяжении двух-трех лет в этом направлении ведется работа, Общественная палата уже рассматривала поправки в ПДД. Я надеюсь, они регламентируют правила. Конечно, нужно строительство велоинфрастуктуры, чтобы эти средства имели свою зону проезда и никому не мешали», — считает представитель велосообщества.

Самокаты на городских улицах: от болезненных решений не отвертеться
Федеральное агентство новостей  / 

Достаточно актуальной проблемой является и наличие стоянок для самокатов. По признанию Павла Хусу, несмотря на то, что стоянки есть, вопрос с ними не урегулирован, и пользователи, не задумываясь, бросают самокаты где ни попадя.

«Необходим диалог между городскими чиновниками и прокатчиками, чтобы совместно разработать ясные и понятные правила. Сейчас, например, есть виртуальные точки парковки, которые обладают определенным радиусом. В пределах этого радиуса самокаты можно бросать самокаты, как угодно. Возможно, нужно сделать стационарные точки либо велопарковки», — предложил Хусу.

К тому же необходимо провести ранжирование между теми средствами, которые приводятся в движение мускульными силами, и теми, которые движутся с помощью мотора, поскольку скорость у них разная, добавил представитель велосообщества.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев считает, что вопрос регулирования этой сферы назрел давно, но решить проблему не получается: идут постоянные споры: где, кто и как должен ездить. С одной стороны, самокат, несущийся по тротуару, представляет собой реальную угрозу для пешеходов, с другой — если выпустить самокатчиков на дорогу, это прямой путь к увеличению количества смертельных ДТП.

«На велосипеды мы отмахивались, сейчас с этим видом транспорта — не отмахнуться. При этом нового участника движения мы сделать не готовы, а выпускать самокаты на дорогу — это увеличение мест на кладбище. Поэтому нужно полностью пересматривать правила ПДД. Нам не отвертеться от болезненных решений. В том числе это касается снижения скорости автотранспорта в городе», — сказал Цивилев.

Проблема включения средств индивидуальной мобильности в городскую среду существует не только в России. В Париже самокаты запретили вовсе. А в Великобритании, когда власти поняли, что улично-дорожная сеть не сможет справиться с новым участником дорожного движения, сделали для них специальные прогулочные зоны, рассказал участник конференции. По его мнению, в российских городах предпочтут промежуточный вариант. На некоторых городских улицах для любителей самокатов будут нарезаны участки дорог, по которым они смогут перемещаться. Однако с центральных улиц Санкт-Петербурга самокаты, скорей всего, уберут, уверен Цивилев, поскольку они представляют угрозу для пешеходов.

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