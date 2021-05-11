Румынский «замок Дракулы» предложил бесплатные вакцины от COVID-19

Бухарест, 11 мая. «Замок Дракулы» в Румынии решил предлагать посетителям бесплатные вакцины от COVID-19 по выходным дням. Акция продлится в течение мая без предварительной записи на вакцинацию.

Интересный маркетинговый ход придумали владельцы популярного замка Бран в Румынии, который в народе и среди туристов называют «замком Дракулы». Хозяева исторической достопримечательности решили раздавать бесплатную вакцину Pfizer для тех посетителей, которые придут в замок в мае на выходных, сообщает CBS News.

Известно, что когда-то именно замок Бран вдохновил Брэма Стокера на создание фильма про Дракулу. Теперь его администрация делает расчет на то, что замок вдохновит посетителей привиться антикоронавирусной вакциной. При этом предварительно записываться на получение вакцины не надо.

Отмечается «творческий подход» к процессу вакцинации в «замке Дракулы». Медики, находящиеся в учреждении, замечены с наклейками в виде клыков и знаками, показывающими свирепые зубы, вместо которых вставлены шприцы. Помимо отсутствия предварительной записи, посетители, которые придут на вакцинацию в замок Бран, смогут бесплатно посетить выставку средневековых орудий пыток.

Власти Румынии заявили, что к сентябрю 2021 года будет вакцинировано не менее 10 миллионов человек. По имеющимся данным, на сегодняшний момент в стране введено почти 5,8 миллиона доз вакцины. При этом общая численность населения Румынии составляет 19,41 миллиона человек.

Несмотря на то, что страна может похвастаться одним из самых высоких показателей вакцинации в Европе, согласно опросу словацкого аналитического центра Globesec, почти половина населения не хочет делать прививку. Идя на такой шаг с возможностью бесплатной вакцинации в замке Бран, руководство Румынии рассчитывает, что это принесет пользу и для победы над коронавирусом, и для туризма. В последнее время замок видел гораздо меньше посетителей из-за пандемии.