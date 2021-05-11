Мать гимназистки рассказала, как учитель спасала детей при стрельбе в Казани

Казань, 11 мая. Родительница девочки, которая находилась в момент стрельбы в школе №175, описала поведение одной из преподавателей во время происшествия.

Со слов ребенка, педагог убежала из класса, как только услышала выстрелы. При этом несовершеннолетние дети остались без присмотра. Женщина рассказала, что другая учительница заперла дверь помещения изнутри и не давала ученикам прыгать из окон школ, сообщает РИА Новости.

В результате вооруженного нападения погибли девять человек: семеро детей, 27-летняя преподавательница английского языка, спасавшая школьников, и 55-летняя учительница начальной школы.

Власти помогут организовать церемонию прощания с жертвами стрелка в казанской школе. Всем семьям погибшим окажут необходимую помощь. Время похорон пока неизвестно. В настоящее время на месте трагедии продолжают работать следователи, сообщал ФАН.