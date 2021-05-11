Британский пенсионер переехал на машине жену вместо надоевшей соседки

Ковентри, 11 мая. Пожилой британец случайно сбил свою жену. Пенсионер хотел отомстить соседке и наехать на нее, но под колесами оказалась супруга англичанина.

Несчастный случай произошел в Ковентри, где у 73-летнего Майкла Г. возник острый конфликт с соседкой по улице. Ссора мужчины и женщины оказалась давней, и британец принял решение поставить в истории жирную точку, сообщает The Daily Star.

Сотрудники полиции рассказали журналистам, что пожилой англичанин не стал больше терпеть перепалку с соседкой и развернул свой белый Mercedes в сторону женщины. По всей вероятности, мужчина намеревался переехать обидчицу, но вместо этого случайно сбил свою 72-летнюю супругу.

Пострадавшую Линду Г. доставили в местную больницу, где врачи оказали британке необходимую помощь. Ей сделали компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию, которые показали, что она сломала один из позвонков и лопатку. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые осмотрели дом и территорию вокруг него, после чего арестовали пожилого дебошира.

Материалы дела рассматривались в Королевском суде Уорика, где виновник инцидента признался в содеянном. В настоящий момент пенсионер заключен в тюрьму на 15 месяцев.

Суду стало известно, что Майкл Г. и его потенциальная жертва Мишель П. жили по соседству в течение 30 лет. До 1994 года между соседями царил мир, но потом женщина построила стену между их владениями, и спокойствию в Ковентри был положен конец. По словам правоохранителей, пожилой мужчина считал, что таким образом соседка заняла землю, которую он считал своей собственностью.