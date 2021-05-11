Врач-терапевт объяснил, каких растений стоит опасаться аллергикам в период цветения

Москва, 11 мая. Аллергию может вызвать практически любое растение, однако наиболее опасными являются береза, ива и дуб, а также злаковые.

Период цветения этих растений приходится на май и начало лета. В августе же аллергикам стоит опасаться полыни, подорожника и крапивы. Об этом рассказал аллерголог и терапевт Андрей Звонков.

«Возможна реакция и на хвойные растения: ель, сосну, они сейчас тоже цветут. В южных широтах сильные аллергены — это амброзия, мальва», — подчеркнул специалист в эфире «Радио 1».

Он отметил, что многое зависит и от чувствительности к возбудителю. Если человек сталкивается с аллергеном каждый год, то «аллергическая составляющая будет только укрепляться», заключил врач.

Ранее доктор медицинских наук Дали Мачарадзе назвала особо опасные и вредные продукты при аллергии. По ее словам, на время стоит отказаться от всех косточковых фруктов.