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Британская школьница приехала в Нью-Йорк и скончалась на экскурсии

Происшествия
Британская школьница приехала в Нью-Йорк и скончалась на экскурсии
pixabay.com  /  PD

Нью-Йорк, 11 мая. Школьница из Великобритании скончалась во время экскурсии в Нью-Йорке. Девушка жаловалась учителям на недомогание и просила отвезти ее к врачу, но ее просьбы не были услышаны.

Трагедия случилась во время школьной поездки группы учащихся из Бристоля в Вашингтон, Филадельфию и Нью-Йорк. Подростки вместе с учителями находились на экскурсии, когда 17-летняя Ана У. почувствовала себя плохо. Девушка упала в обморок в гостинице, после чего скончалась, сообщает The Daily Mail.

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, британке стало плохо, после чего она попросила учителей отвезти ее к врачу, объяснив, что у нее была инфекция грудной клетки. Однако, преподаватели отказались пойти ей навстречу. Затем девушка упала в обморок в гостиничном номере, ее экстренно доставили в больницу Нью-Йорка, где школьница умерла.

Судебные медики произвели вскрытие тела британки и обнаружили у нее бронхопневмонию и сепсис, осложнившие гриппозную инфекцию верхних дыхательных путей. По словам медиков, это и стало причиной смерти Аны У. Родители девушки во всем винят учителей, которые вовремя не приняли меры и не показали их дочь доктору.

Однако учительница рассказала следствию, что Ана жаловалась только на усталость и заложенность носа и не просила напрямую обратиться к врачу. Впрочем, теперь в том, кто виноват в гибели школьницы из Англии, предстоит разобраться следствию.

По словам родителей погибшей британки, Ана была добросовестной ученицей, которая очень активно работала в школе и была старшим префектом. Перед смертью девушка звонила маме и рассказала, что чувствует себя очень плохо и что у нее жар и кашель, а учитель посоветовал 17-летней школьнице парацетамол и в визите к врачу отказал.

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