Мать Наташи Королевой затравили в Сети за поздравление с Днем Победы

Киев, 11 мая. Женщина украинского происхождения столкнулась с массовым буллингом в Сети.

Мать популярной российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай подверглась жесткой критике в Instagram.

Это произошло после поздравительного видео, появившегося на странице женщины в Instagram. Не секрет, что Людмила родом их Украины. Она поздравила своих подписчиков сразу с двумя праздниками, после чего ее закидали гневными комментариями.

Уроженка Киева, долгое время прожившая в России, давно живет в Майами. Она активно ведет соцсети и с удовольствием общается с подписчиками.

«Спасибо за победу! Русская Америка отмечает этот великий праздник! В Майами пройдет праздничный концерт и вечер памяти», — написала Порывай в микроблоге под видеороликом, где она сидит с российским триколором и стопкой водки на своем балконе в Майами.

Пользователи не заставили себя долго ждать и разразились критикой.

«Хорошо быть патриотом, сидя где-нибудь в Америке», «А чего ж День Победы не в Украине встречаем? Даже в такой день кривляется, клоунесса», «Украинцы воевали! И отмечают День Победы! Но мне как-то не очень приятно видеть «патриотку» из Майами, перед которой развевается российский флажок, а сама-то она украинка», — написали под публикацией Порывай пользователи.

Мать Наташи Королевой не стала реагировать на ненавистников и сразу же выложила другой пост, где поздравила людей с другим праздником — днем матери.

«С Днем матери!!! Желаю, чтобы в вашем сердце всегда была весна и любовь ваших детей!!!» — написала Людмила Порывай.

Но и тут хейтеры нашли что предъявить

«Для советских людей сегодня один праздник — День Победы!», «А что только женщины Америки мамочки? Вообще-то сегодня День Победы!», «Кикимора», «Весна-то старая», «И здесь без нее не обошлись, в каждой бочке затычка, весенняя ягодка», — распалились интернет-пользователи.

Стоит отметить, что Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, она трудилась хормейстером, телеведущей, дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.

Ранее ее дочь Наташу Королеву раскритиковали за видео в купальнике.