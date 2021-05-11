Сотрудники тверского БТИ спасли отравленную собаку

Тверь, 11 мая. Благодаря своевременной помощи сотрудников «Тверского областного БТИ» ветеринарам удалось спасти собаку, отравленную догхантерами.

Во время выезда на межевание земельного участка специалисты услышали крик о помощи. Выяснилось, что собака местной жительницы съела отраву и начала биться в предсмертных судорогах, поделился в социальных сетях сотрудник БТИ.

Не теряя времени, мужчины оперативно среагировали и отвезли животное в ветклинику. Благодаря быстрой реакции и вовремя оказанной помощи жизнь собаки была спасена. В настоящее время пес чувствует себя хорошо.

Жители Ростова спасли собаку от застрявшей на голове банки, сообщал ФАН. По словам очевидицы, пес самостоятельно не смог бы попасть в такую ловушку. Вероятнее всего, кто-то умышленно нацепил жестянку на голову животному.