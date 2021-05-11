В Москве отпраздновали День Иерусалима

Мусульмане России отметили День Иерусалима в последнюю пятницу священного месяца Рамадан. День аль-Кудс («Кудс» — араб. «Иерусалим») — это праздник солидарности с народом Палестины и его борьбой за независимость.

В эту дату принято проводить культурные и политические мероприятия, митинги, вести просветительскую деятельность. 10 мая в Москве организовали фотовыставку и конференцию, куда были приглашены дипломаты, политики, политологи и представители международных СМИ.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

День Иерусалима учредил лидер Исламской революции в Иране Рухолла Хомейни в конце 70-х. Однако очень скоро традиция вышла далеко за границы Ирана и объединила не только мусульман, но и людей разных верований и убеждений, считающих Палестину землей трех религий — это и правозащитники, и политики, и деятели культуры, священнослужители и просто неравнодушные граждане.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

В московском праздновании Дня Иерусалима приняли участие послы Ирана и Сирии, представитель верховного лидера исламской республики в России, представители посольств Палестины и Ливана, а также множество активистов, видных политологов, политиков и журналистов.