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Россиянам рассказали, какие страны могут открыться летом

Общество
Россиянам рассказали, какие страны могут открыться летом
pixabay.com

Москва, 11 мая. Власти России в скором времени могут открыть границы с другими странами. В Российском союзе туриндустрии дали прогноз по ситуации.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИД рассмотреть до 11 мая возможность возобновления авиасообщения с рядом государств. Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что ожидать положительного окончательного решения по всем из них не стоит.

«Ряд стран уже заявили о возможности принять россиян - те же Болгария и Тунис. Италия определяет сроки, говорит, что летом будет готова. Но в то же время пока нет ни сообщений, ни формата приема», — цитирует Барзыкина «Национальная служба новостей».

По его словам, ориентировочно европейские направления могут открыться ближе к концу лета или в начале осени. Израиль, в котором вакцинировалось более 80% населения, заявляет о конце июля – начале августа. Самый реалистичный прогноз приходится на Турцию, Тунис и Грецию.

Афины и Москва тем временем в ближайшее время могут согласовать сроки возобновления авиасообщения между странами. Дату планируется уточнить уже на следующей неделе.

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