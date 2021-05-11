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Турецкая компания может оставить Ливан без электроэнергии

Весь мир
Турецкая компания может оставить Ливан без электроэнергии
wikipedia.org  /  husseinabdallah / CC BY 2.0

Бейрут, 11 мая. Турецкая компания Karadeniz Holding может прекратить поставки электроэнергии в Ливан, если Бейрут не прекратит судебные разбирательства в ее отношении.

Финансовый прокурор Ливана принял решение арестовать баржи предприятия и оштрафовать его после того, как появилась информация об обвинениях в коррупции, связанных с энергетическим контрактом. Суд страны постановил прекратить выплаты холдингу на основании предварительного расследования, начатого по подозрению в коррупционных схемах при участии компании-дилера. Кроме того, ливанские власти издали приказ, запрещающий двум плавучим электростанциям покидать страну. По данным местных СМИ, если в ходе проверок нарушения будут доказаны, фирма из Турции будет оштрафована на 25 миллионов долларов.

Представитель Karapowership, отделения Karadeniz Holding, занимающегося плавучими электростанциями, отверг все обвинения, заявив, что компания добросовестно занималась поставками электроэнергии даже несмотря на то, что ливанская сторона не выплачивала ей деньги в течение 18 месяцев. В фирме подчеркнули, что Ливан должен прекратить судебные разбирательства, ставшие причиной ареста барж, а также разработать план погашения задолженности. В противном случае Karapowership оставляет за собой право прекратить подачу электроэнергии.

С 2013 года Karadeniz Holding имеет две плавучие электростанции в Ливане: Fatmagül Sultan и Orhan Bey. Их мощность составляет 404 МВт. Согласно данным, опубликованным на веб-сайте холдинга, компания обеспечивает 25% всех потребностей республики в электроэнергии.

Министерство финансов Ливана, процитировав местного парламентария, заявило, что страна может погрузиться в «полный мрак», если компания прекратит поставки электроэнергии. Как отметило ведомство, это приведет к сокращению генерирующих мощностей до 900 МВт, что значительно ниже спроса, который, по различным оценкам, более чем в три раза превышает эту отметку.

Ливан испытывает тяжелейший с 1990-х годов финансовый и экономический кризис. Местный фунт потерял 85% стоимости с конца 2019 года. Больше половины населения находится за чертой бедности, зарплаты падают, а цены неустанно растут. Согласно официальной статистике, только в 2020 году потребительские цены выросли почти на 146%. Кроме того, по данным Международного валютного фонда (МВФ), валовой национальный продукт страны в 2020 году «рухнул» на 25%.

Даже до экономического кризиса Ливан не мог удовлетворить спрос на электроэнергию, что вынуждало многих людей полагаться на частные генераторы. Теперь же отключения стали происходить все чаще, а угроза Karadeniz Holding прекратить подачу электричества может сулить жителям республики катастрофу.

турция ливан электроэнергия
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