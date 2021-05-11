Премьер Израиля заявил о намерении увеличить интенсивность и силу ударов по сектору Газа

Тель-Авив, 11 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна увеличит силу и частоту ударов по объектам палестинских радикальных движений ХАМАС в секторе Газа.

Израильский премьер отметил, что с 10 мая военнослужащие ЦАХАЛ нанесли «сотни ударов» по позициям и объектам палестинских радикалов. По его словам, военное командование «распорядилось усилить личный состав в большинстве батальонов пограничной полиции».

«Мы будем их укреплять далее настолько, насколько это будет необходимо для поддержания порядка в государстве», — заявил он.

Ранее сообщалось, что израильские военные с 11 мая ограничили доступ для иностранных журналистов в сектор Газа. Эксперты полагают, что очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной может быть следствием внутриполитической нестабильности в Израиле и геополитических изменений, передает infox.ru.