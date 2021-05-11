Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

Казань, 11 мая. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в республиканскую столицу после трагедии в школе и рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе.

По его словам, двое из госпитализированных в настоящий момент находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шесть — в тяжелом. Восемь из 18 детей получили пулевые ранения. Для оказания помощи в Казань прибыли 39 медицинских специалистов, отметил глава ведомства.

Спецборт МЧС прилетел в столицу Татарстана после инцидента в казанской гимназии, сообщало Федеральное агентство новостей. На борту воздушного судна находился министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр просвещения Сергей Кравцов, а также медики и психологи.