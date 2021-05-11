Вирусолог Малинникова согласилась с советами Роспотребнадзора по выбору антисептика

Москва, 11 мая. Роспотребнадзор представил основные советы по выбору антисептика. Доктор медицинских наук Елена Малинникова согласилась с рекомендациями ведомства.

Более чем за год коронавирус стал частью жизни каждого россиянина. Соблюдение мер индивидуальной защиты тоже вошло в привычку. При обработке кожных покровов Роспотребнадзор рекомендует использовать средства с государственной регистрацией. Наличие свидетельства можно уточнить на сайте Роспотребнадзора.

Если спектром действия антисептика является только защита от бактерий, то он окажется бессильным в борьбе с COVID-19. Елена Малинникова согласилась с Роспотребнадзором относительно важности защиты кожных покровов. Что касается санитайзеров, то в первую очередь они должны быть безопасны, отметила эксперт в беседе с «Народными новостями».

Ранее сообщалось о советах Роспотребнадзора по обработке продуктов после покупки. В ведомстве отметили необходимость мытья фруктов, овощей, зелени и круп.