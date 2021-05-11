Специалист по продуктам питания предупредил об опасности натуральной добавки

Москва, 11 мая. Специалист по качеству и безопасности продуктов питания Надежда Славуцкая рассказала, какая добавка естественного происхождения может быть опасна.

Эксперт отмечает, что россияне давно настороженно относятся к различным добавкам. Потребители знают, что не все добавки имеют искусственное происхождение, а значит, что не все опасны. Однако естественные добавки также могут нести угрозу организму, рассказала Надежда Славуцкая в беседе с «Радио 1».

Она объясняет, что без добавок сейчас никуда. Они помогают дольше сохранять качество продукта и придавать ему товарный вид. По словам Славуцкой, Е — это технический код любой добавки, таким образом маркируются соль, сахар и сухое молоко. Но натуральные — не значит безопасные.

Специалист подчеркнула, что этикетку необходимо читать очень внимательно. И не покупать продукт, где добавки обозначены как идентичные натуральным.

Ранее сообщалось, что ученые из Австралии опровергли эффективность добавок для похудения. Они заявили, что препараты для похудения не приносят результата, о котором заявляют их производители.