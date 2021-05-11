Составлен список перспективных для инвестиций альткоинов

Москва, 11 мая. Возможность заработать на бирже предоставляют сейчас некоторые альткоины.

Финансовые аналитики считают, что криптовалюта представляет сейчас повышенный интерес для ее приобретения. Ряд альткоинов может принести хорошую прибыль. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Главнейшая криптовалюта в виде биткоина имеет пять серьезных соперников в лице альткоинов. Перспективным является Cardano (ADA), который стоит 1,7 доллара за монету, так как валюта может похвастаться небольшим сбором и стабильностью.

Другим выгодным вариантом для инвестиций называют Dogecoin, стоящий примерно 0,50 доллара. Монета интересна тем, что постоянно «пиарится» за счет высказываний инновационного предпринимателя Илона Маска. Альткоин дополнительно привлекает стоимостью: он стоит меньше всех остальных криптовалют.

Uniswap (UNI) торгуется за 37 долларов, а Ethereum достигает почти 4 тыс. долларов. Эфириум представляет собой вторую в мире по капитализации криптовалюту (460 млрд долларов). За неделю этот альткоин вырос на 30%.