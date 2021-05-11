Голосовое сообщение школьницы со звуками стрельбы появилось в Сети

Казань, 11 мая. Аудиозапись, отправленная ученицей казанской гимназии №175 во время вооруженного нападения, появилась в социальных сетях.

На ней слышно, как испуганная девочка описывает происходящее, после чего раздаются громкие выстрелы, она всхлипывает.

«Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой», — прошептала школьница.

Стрелок сдался полиции сам и вышел на крыльцо учебного заведения с поднятыми руками. Им оказался 19-летний Ильназ Г., который четыре года назад выпустился из этой гимназии.

В результате вооруженного нападения погибли девять человек: семеро детей, 27-летняя преподавательница английского языка и 55-летняя учительница начальной школы.