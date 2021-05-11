Маргарита Симоньян резко высказалась о трагедии в казанской школе

Москва, 11 мая. Главред телеканала RT Маргарита Симоньян резко высказалась о стрельбе в Казани, где 19-летний молодой человек ворвался в школу и напал с оружием на учеников и преподавателей.

Журналистка опубликовала пост в Instagram после трагедии в казанской гимназии №175. 19-летний стрелок Ильназ Г. вошел в здание школы через главный вход и сразу открыл огонь. В результате нападения погибли семеро детей, две учительницы, еще более 20 человек, по предварительным данным, получили ранения.

Симоньян назвала трагедию приговором не только медицинскому, но и педагогическому образованию. По ее мнению, среди стрелков мало бывает тех, кто во время учебы в школе отличался вздорным нравом и постоянно распускал кулаки. Как правило, решение взяться за ружье принимают тихие и спокойные на вид ребята, считает она.

«Это приговор не только медицинскому, но и педагогическому образованию. Поскольку среди одиночек, расстреливающих школы, не бывает задорных драчунов и известных всей округе хулиганов. А каждый раз, как на подбор, бывает «тихий, весь в компьютере»», — отметила Симоньян.

Она уточнила, что нельзя причислять к потенциально опасным ученикам тихих компьютерных гениев. Это значит, продолжила Симоньян, что нужно обращать больше внимания на замкнутых подростков.

Ранее в Казань прибыл спецборт МЧС РФ для эвакуации получивших ранения. Экстренные службы окажут помощь пострадавшим в стрельбе в гимназии №175.