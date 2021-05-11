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Экономист Потапенко объяснил, как остановить рост цен на продукты в России

Экономика
Экономист Потапенко объяснил, как остановить рост цен на продукты в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 мая. Предприниматель Дмитрий Потапенко проанализировал ситуацию на продуктовом рынке страны и рассказал, как заморозить подорожание ряда товаров.

Рыночные механизмы должны определять конечную стоимость продукта для покупателя. Экономист Потапенко рассказал в интервью «Радио 1» о том, как прийти к снижению цен на продуктовую продукцию в России.

Эксперт указывает, что Россия — большая страна с невысокой плотностью населения, которое не располагает достаточным количеством средств. Он подчеркивает, что сейчас наблюдается ситуация, когда ассортимент уменьшается, а цены продолжают расти.

Около семи лет необходимо для того, чтобы встроить Россию в глобальную экономику не только на сырьевой основе. Только после развития и совершенствования инновационных технологий и повышения уровня жизни в России можно ожидать падения уровня цен, по мнению Потапенко.

Сейчас в России зафиксировано снижение оптовых цен на свинину, так как миновал старт шашлычного сезона, к которому стоимость мяса, как правило, повышается.

деньги цена на продукты рыночные механизмы
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