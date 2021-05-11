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Доктор Комаровский рассказал о секрете здорового сна

Общество
Доктор Комаровский рассказал о секрете здорового сна
facebook.com  /  Евгений Комаровский

Киев, 11 мая. Украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, как побороть бессонницу и приучить детей спать в любых условиях.

Мешать нормальному протеканию сна может множество факторов, исключив любой из которых, можно в итоге заснуть. Однако для обеспечения полноценного сна требуется комплексный подход. Так, у себя в Instagram украинский врач-педиатр Евгений Комаровский раскрыл секрет здорового сна, а также дал совет родителям по организации режима сна для своих детей.

Среди причин бессонницы им были перечислены «стрессы, волнения, непривычная обстановка, работа по сменам, шум, неудобная постель, неправильное питание, потребление содержащих кофеин продуктов, алкоголь и многое другое». Однако устранив очевидную причину, человек не гарантирует себе здоровый сон, поскольку данная проблема «глубже и сложнее, чем кажется» на первый взгляд.

Для комплексного решения данной проблемы следует обратить пристальное внимание на кровать. Она не только должна быть удобной, но ее также следует использовать «исключительно для сна». В этом случае человек подсознательно будет настроен таким образом, что, если он лег на кровать, то «пора окунуться в объятия Морфея».

Также педиатр посоветовал родителям с первых дней жизни их детей не создавать им идеальные условия для сна, поскольку это в будущем может создать во взрослой жизни неудобства, когда придется пытаться заснуть на фоне разного рода раздражителей.

«Когда вы приносите домой новорожденного, то этот ребенок может спать под телевизор работающий, при ярком свете может», — заявил Комаровский.

При этом врач подчеркнул, что пока природа не создала такого человека, который может засыпать исключительно в темноте и при полной тишине. Однако родители с самого момента рождения создают своему чаду модель, согласно которой, он должны стать в идеальных условиях вплоть до того, что «папа ходит на цыпочках».

«Я не призываю вас орать и включать свет на полную, но не надо приучать ребенка к идеальным условиям», — резюмировал Комаровский.

Ранее Комаровский рассказал о своем опыте вакцинации от коронавируса.

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