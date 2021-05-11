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Бывший ученик казанской гимназии рассказал о погибшей учительнице Венере Айзатовой

  /   Обновлено: 11 мая 2021 18:32
Происшествия
Бывший ученик казанской гимназии рассказал о погибшей учительнице Венере Айзатовой
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Казань, 11 мая. Бывший ученик гимназии № 175 рассказал, что учился в школе три года. Его классной руководительницей была Венера Айзатова, которая погибла в результате стрельбы.

Школьник сообщил Федеральному агентству новостей (ФАН), что Айзатова преподавала у него в начальных классах.

«Да, это моя бывшая учительница начальных классов, она очень добрая, позитивная и очень хороший педагог. Когда я увидел сообщение, что погибли дети и учителя, я был в шоке. Увидел, как в описании под ее фото было написано, что она погибла, я сначала думал, что это другая учительница, но потом вспомнил ее и был в очень большом шоке. Это было очень страшно», — рассказывает мальчик.

Мама школьника Гульнара Камилова сообщила, что сын учился в гимназии № 175 со второго по четвертый классы, а затем его перевели в школу № 174 по прописке.

«Знаете, педагог чудесный была, мало таких, просто не могу говорить об этом без слез. Очень большая трагедия, нет слов, чтобы передать всю горечь», — рассказала Камилова корреспонденту ФАН.

По словам женщины, о самом учебном заведении она отзывается крайне положительно.

Ранее сообщалось, что жертвами казанского стрелка стали семь восьмиклассников, а также две учительницы: 55-летняя Венера Айзатова и 27-летняя Эльвира Игнатьева, преподававшая английский язык. Молодая учительница пыталась спасти ученика, прикрыв его собой от стрелка.

стрельба казань школа
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