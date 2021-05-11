Гимназист рассказал о поведении стрелка во время нападения в Казани

Казань, 11 мая. Ученик казанской гимназии, где произошло массовое убийство, рассказал о поведении нападавшего журналистам.

По словам гимназиста, стрелок пытался прорваться в кабинеты, выдавая себя за полицейского. Во время стрельбы учитель попросил детей молчать, чтобы преступник не услышал их, отметил молодой человек в интервью «Татар-информ».

Он добавил, что учителя успели закрыть все классы кроме одного, куда и ворвался стрелок. Сначала прозвучал выстрел, и все побежали к окну, после чего нападавший выстрелил еще раз, поделился информацией о произошедшем один из участников событий. Ученик также рассказал, что видел, как два человека выпрыгнули из окон школы.

Нападение на школу №175 в Казани произошло утром 11 мая. Нападавший — 19-летний выпускник учебного заведения. В результате стрельбы погибли семь учеников и две учительницы, 21 человек пострадал. Преступник задержан. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало полный список погибших при стрельбе в гимназии в столице Татарстана.