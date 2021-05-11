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Эксперт предрек США подорожание топлива после кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline

Весь мир
Эксперт предрек США подорожание топлива после кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline
transneft.ru  /  Пресс-служба ПАО «Транснефть»

Вашингтон, 11 мая. Несколько американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации после кибератаки на серверы трубопроводной компании Colonial Pipeline. Особое положение будет действовать в Техасе, Арканзасе, Флориде, Миссисипи, Нью-Йорке и Вирджинии.

Режим ЧС для штатов — это разделение потребителей по значимости, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Власти должны будут определить, кто наиболее важен для поддержания инфраструктуры населенных пунктов.

«Одно дело, когда топливо поставляют всем, другое — когда его недостаточно. Вы, оцениваете суточное потребление и понимаете, что запасов хватит на столько-то, а трубопровод запустят тогда-то. Значит, нужно ограничивать поставки каким-то категориям потребителей, чтобы снабжать коммунальные службы, полицию и так далее. Тех, кто отвечает за безопасность и другие приоритетные направления», — отмечает эксперт.

По мнению Фролова, на фоне блокады одного из крупнейших в стране трубопроводов американцы могут столкнуться с ростом цен на топливо.

«Первое, что происходит на фоне подобных событий — это подорожание. В США рынок моторного топлива достаточно волатилен. Влияют на него как объективные показатели, то есть баланс спроса и предложения, так и некие ожидания, которые подогреваются СМИ и участниками рынка. И когда есть угроза дефицита, возникает увеличение стоимости. При поставках придется использовать или железнодорожный транспорт, или грузовики, что также приведет к подорожанию», — подчеркнул эксперт.

Замгендиректора Института национальной энергетики с иронией прокомментировал обвинения по поводу причастности России к взлому, о которых писали некоторые американские СМИ. По мнению Фролова, в США просто выбрали наиболее подходящую страну, которая «прописана в военной доктрине».

«Я даже сначала удивился, что не сразу сделали. Это должно было произойти. Странно что Петрова с Бошировым персонально не обвинили. Ну а кого еще? Северную Корею, Китай? Остаемся мы. Было ожидаемо, что найдут «русский след». Хотя по факту расследование только началось, и оно не в состоянии произойти так быстро. Хакерская группа же не может врать относительно своей принадлежности», — заключил он.

сша кибератаки трубопровод colonial pipeline
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