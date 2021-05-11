Аналитик Крутихин оценил шансы достроить "Северный поток — 2" до ухода Меркель

Москва, 11 мая. Экономический аналитик Михаил Крутихин оценил возможность достройки российского трубопровода «Северный поток — 2» до смены немецкого правительства.

Ближайшие парламентские выборы в ФРГ должны пройти 26 сентября текущего года. В эфире на Youtube блогер Андрей Верников спросил у эксперта, сможет ли строительство «СП-2» завершиться до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

Участвующие в проекте баржи на данный момент могут ожидать решения немецкого регулятора. В ФРГ должны ответить на иск природоохранных организаций, отмечает аналитик.

«К сентябрю вряд ли успеют (Достроить — Прим. ред.)», — добавил Крутихин.

Иски немецкой экологической организации Nabu против «СП-2» связаны с приближающимися выборами в бундестаг и не имеют перспектив, уверены аналитики. Они не могут помешать проекту, достройка которого должна завершиться в этом году. Такую оценку ранее высказывал вице-премьер России Александр Новак.