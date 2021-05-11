Политолог Вайнер рассказал о «муках ада» после приостановки визового режима США и России

Москва, 11 мая. Политолог Грег Вайнер прокомментировал решение Вашингтона притормозить визовый режим с Россией. По его словам, мера США обернется «муками ада» для людей.

В соответствии с новыми правилами американское посольство будет помогать только своим гражданам и выдавать россиянам ограниченное число виз. Также дипведомство предупредило о возможных сложностях с ноториальным заверением документов, выдачей свидетельств о рождении за границей и продлением паспортов. Предстоящие трудности Вайнер оценил в беседе с «Общественной службой новостей».

«Я думаю все только начинается. Сейчас стоит разобраться в том кошмаре и ужасе, который сейчас предстоит пройти людям, родственники, друзья, которые с хотят поехать в США, им предстоит пройти через муки ада», — заявил политолог.

Ранее генконсул США Эми Сторроу объяснила причину приостановки выдачи виз. По ее словам, Вашингтон принял решение в связи с аналогичными ограничениями Москвы в адрес американских дипломатов.