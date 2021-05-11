Чиновники займутся организацией похорон погибших при стрельбе в Казани

Казань, 11 мая. Власти помогут организовать церемонию прощания с жертвами стрелка в казанской школе. Об этом заявил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По словам Минниханова, всем семьям погибшим окажут необходимую помощь. Также помогут пострадавшим при ЧП. Время похорон пока неизвестно. В настоящее время на месте трагедии продолжают работать следователи.

В результате стрельбы, которую открыл 19-летний юноша, погибли девять человек — два преподавателя и семь школьников. Полный список погибших опубликовало Федеральное агентство новостей. Медицинская помощь потребовалась 21 пострадавшему, шестеро несовершеннолетний пока в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.