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Сотрудники МВД и Росгвардии в Татарстане переведены на усиленный режим работы

  /   Обновлено: 11 мая 2021 18:38
Происшествия
Сотрудники МВД и Росгвардии в Татарстане переведены на усиленный режим работы
rosgvard.ru  /  Пресс-служба Росгвардии

, 11 мая. Спецслужбы Татарстана переведены на усиленный режим работы из-за трагедии в гимназии №175.

Как сообщил глава республики Рустам Минниханов, на усиленный режим работы переведены сотрудники МВД и Росгвардии.

«На неделю мы объявили усиленный режим работы, чтобы все школы и садики были под контролем», — сообщил Минниханов журналистам.

В детской республиканской клинической больнице сейчас проходит совещание с представителями власти.

Стрельба в школе Казани произошла утром 11 мая, в здание ворвался вооруженный парень и расстрелял детей и учителей, а затем сдался полиции. Преступником оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который в 2017 году окончил гимназию.

Жертвами нападения стали семь восьмиклассников и две учительницы, более 20 человек пострадали. Учительница английского языка Эльвира Игнатьева пыталась спасти ученика, но погибла сама.

стрельба казань школа
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