Психиатр предположил, что у казанского скулшутера Галявиева может быть шизофрения

Человек, устроивший массовый расстрел ни в чем не повинных детей, по определению не может быть психически здоров. Об этом в интервью ФАН заявил врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев.

Ильназ Галявиев, пришедший утром, 11 мая, в казанскую гимназию №175 и убивший там, по предварительным данным, десять человек (еще 21 получил ранения разной степени тяжести), в настоящее время находится на допросе у следователей. Из попавших в свободный доступ видеозаписей общения сотрудников правоохранительных органов со скулшутером стало известно, что он «осознал себя богом два месяца назад», а прошлым летом «начал всех ненавидеть».

На допросе находится и психиатр, выдавший Галявиеву справку на получение оружия, ставшего впоследствии орудием убийства. По ее словам, будущий преступник был психически здоров — если бы насчет этого возникли хотя бы малейшие сомнения, она сразу отправила бы его на расширенное медицинское обследование. Каких-то особенностей в поведении Галявиева врач не запомнила, поскольку через нее «каждый день проходит очень большой поток людей».

Судебно-психиатрический эксперт Гилев дал оценку высказываниям казанского стрелка: по его мнению, если человек всерьез объявляет себя «богом», это свидетельствует о развитии у него серьезного психотического расстройства.

«Какого именно — навскидку сказать крайне сложно, — заметил собеседник ФАН. — Человека надо тщательно осмотреть, но и без того очевидно, что он болен. Возможно, у него шизофрения, но еще раз повторюсь, что для постановки диагноза необходимо лично с ним пообщаться. Иначе это неэтично».

Гилев объяснил, как врач-психиатр, осматривавшая Галявиева и выдавшая ему справку на получение оружия, могла не увидеть его психического расстройства.

Global Look Press / vk.com / region_kazan116

«Если у человека есть, например, шизофрения с приступообразным типом течения, то между приступами он может ничем не отличаться от обычных людей, — заметил эксперт. — Врач может узнать о болезни своего пациента только во время приступа. Тут надо знать анамнез, — а если человек или его родственники будут его скрывать, сходу определить расстройство личности не получится».

Собеседник ФАН заявил, что для того, чтобы четко понимать, болен человек психически или нет, его нужно положить в стационар как минимум на месяц и держать под наблюдением врачей.

«Однако и этого может оказаться недостаточно, ведь перерывы между приступами могут длиться годами, а потом внезапно себя проявить, — отметил Гилев. — У нас нет стопроцентных диагностических критериев шизофрении и нет анализа на шизофрению. Предположим, человек получил лицензию на оружие — а на следующий день у него развилась шизофрения. Или через неделю. Или через пять лет! Никто от этого не застрахован».

Психиатр отверг возможность совершения немотивированного массового убийства детей психически здоровым гражданином.