Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 20:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Общество
Трагедия в Казани: не пора ли вернуть смертную казнь? Колонка Армена Гаспаряна
20:20
Экономика
Руководство «Газпрома» утвердило цели развития компании
20:17
Происшествия
Сообщения о стрельбе в казанской гимназии поступили в полицию до входа преступника в здание школы
20:17
Политика
Публицист Мельников провел параллель между стрельбой в Казани и Навальным
20:14
Наука
Ученые из США нашли механизм, который очищает организм от стареющих клеток
20:14
Политика
Хазин призвал прислушиваться к каждому слову Владимира Путина
20:14
Происшествия
Мусульмане отказались считать человеком устроившего стрельбу в казанской гимназии
20:12
Общество
Названы симптомы, повышающие вероятность смерти от COVID-19 в шесть раз
20:12
Экономика
МЭА спрогнозировало четырехкратный рост спроса на минералы
20:11
Общество
Трещины и разваленные стены: что ждет один из старейших кинотеатров РФ в Севастополе
20:07
Происшествия
Против мэра Орла возбудили дело о халатности при строительстве дороги
20:06
Политика
Общественник Цветков призвал государство обеспечить безопасность в школах
20:04
Общество
Самокаты на городских улицах: от болезненных решений не отвертеться
20:01
Происшествия
Казанскому стрелку грозит пожизненный срок
20:01
Весь мир
Турецкая компания может оставить Ливан без электроэнергии
20:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и другие блогеры вызвали ажиотаж приездом в Дно
20:00
Происшествия
Психиатр предположил, что у казанского скулшутера Галявиева может быть шизофрения
20:00
Видео
Ветерана из Владикавказа в возрасте 105 лет признали старейшим в России
19:59
Происшествия
Стрельба в Казани: хронология страшных событий
19:58
Общество
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции
Все новости

Психиатр предположил, что у казанского скулшутера Галявиева может быть шизофрения

  /   Обновлено: 11 мая 2021 20:23
Происшествия
Психиатр предположил, что у казанского скулшутера Галявиева может быть шизофрения
pxhere.com  / 

Человек, устроивший массовый расстрел ни в чем не повинных детей, по определению не может быть психически здоров. Об этом в интервью ФАН заявил врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев.

Ильназ Галявиев, пришедший утром, 11 мая, в казанскую гимназию №175 и убивший там, по предварительным данным, десять человек (еще 21 получил ранения разной степени тяжести), в настоящее время находится на допросе у следователей. Из попавших в свободный доступ видеозаписей общения сотрудников правоохранительных органов со скулшутером стало известно, что он «осознал себя богом два месяца назад», а прошлым летом «начал всех ненавидеть».

На допросе находится и психиатр, выдавший Галявиеву справку на получение оружия, ставшего впоследствии орудием убийства. По ее словам, будущий преступник был психически здоров — если бы насчет этого возникли хотя бы малейшие сомнения, она сразу отправила бы его на расширенное медицинское обследование. Каких-то особенностей в поведении Галявиева врач не запомнила, поскольку через нее «каждый день проходит очень большой поток людей».

Судебно-психиатрический эксперт Гилев дал оценку высказываниям казанского стрелка: по его мнению, если человек всерьез объявляет себя «богом», это свидетельствует о развитии у него серьезного психотического расстройства.

«Какого именно — навскидку сказать крайне сложно, — заметил собеседник ФАН. — Человека надо тщательно осмотреть, но и без того очевидно, что он болен. Возможно, у него шизофрения, но еще раз повторюсь, что для постановки диагноза необходимо лично с ним пообщаться. Иначе это неэтично».

Гилев объяснил, как врач-психиатр, осматривавшая Галявиева и выдавшая ему справку на получение оружия, могла не увидеть его психического расстройства.

Психиатр предположил, что у казанского скулшутера Галявиева может быть шизофрения
Global Look Press  / vk.com / region_kazan116

«Если у человека есть, например, шизофрения с приступообразным типом течения, то между приступами он может ничем не отличаться от обычных людей, — заметил эксперт. — Врач может узнать о болезни своего пациента только во время приступа. Тут надо знать анамнез, — а если человек или его родственники будут его скрывать, сходу определить расстройство личности не получится».

Собеседник ФАН заявил, что для того, чтобы четко понимать, болен человек психически или нет, его нужно положить в стационар как минимум на месяц и держать под наблюдением врачей.

«Однако и этого может оказаться недостаточно, ведь перерывы между приступами могут длиться годами, а потом внезапно себя проявить, — отметил Гилев. — У нас нет стопроцентных диагностических критериев шизофрении и нет анализа на шизофрению. Предположим, человек получил лицензию на оружие — а на следующий день у него развилась шизофрения. Или через неделю. Или через пять лет! Никто от этого не застрахован».

Психиатр отверг возможность совершения немотивированного массового убийства детей психически здоровым гражданином.

«Это исключено, — заявил он. — Чтобы пойти на столь страшное преступление, человек должен иметь как минимум расстройство личности. Как минимум! В адекватном состоянии сделать такое нельзя. Однако это не означает, что Галявиев не был вменяемым — он вполне мог отдавать себе отчет о своих действиях, будучи при этом больным».

казань школа психиатр скулшутинг галявиев
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 210315 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 129027 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 128567 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 80986 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 77466 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Происшествия / Психиатр предположил, что у казанского скулшутера Галявиева может быть шизофрения
Рейтинг@Mail.ru