Жители Перми спасли едва не выпавшего из окна годовалого ребенка

Пермь, 11 мая. Жильцы многоквартирного дома в Кировском районе спасли ребенка, который едва не выпал с четвертого этажа.

Инцидент произошел на улице Магистральной. Годовалый ребенок залез на подоконник и самостоятельно открыл окно. Проходившие мимо Вячеслав и Ксения заметили ребенка, который стоял в оконном проеме один. Девушка побежала наверх и начала стучаться в квартиру, откуда высовывался малыш, но никто не открывал. Один из соседей, воспользовавшись топориком, смог выломать дверь, зайти в квартиру и схватить малыша, пока Вячеслав с братом страховали внизу с растянутым одеялом.

Прибывшие спасатели и сотрудники Росгвардии не смогли разбудить мать мальчика и мужчину, которые спали в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок передан соседям, а семьей занимаются социальные службы.

Житель Стародуба и полицейский спасли двух девочек из горящей квартиры, сообщал ФАН. Дети были дома одни, когда загорелась постель в одной из комнат.