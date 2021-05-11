До конца 2021 года в России устранят барьеры для полноценной работы грузовых дронов

До конца этого года в России будут устранены нормативные барьеры для работы беспилотных такси, грузоперевозок с помощью дронов, лечения пациентов с использованием телемедицины и поддержки врачебных решений с применением искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов, выступая на круглом столе в онлайн-формате, передает корреспондент ФАН.

Мероприятие было посвящено законодательному регулированию и развитию инноваций в России. В частности, участники обсудили подготовленный Минэкономразвития РФ законопроект, которым вносятся изменения в отдельные акты в связи с принятием в прошлом году закона об экспериментальных цифровых режимах, так называемых «регуляторных песочницах», в сфере цифровых инноваций в России.

Замминистра объяснил, как были отобраны проекты, включенные в законопроект. Обязательными критериями стали наличие уже готового действующего проекта, а также независимость от бюджетных средств.

«Все экспериментальные правовые режимы должны запускаться без участия средств федерального бюджета. Это инициативы бизнеса, а мы со стороны государства помогаем снять барьеры для того, чтобы проекты начали работать», — заявил Федулов.

Новый документ предполагает применение правовых норм с особенностями, которые могут быть установлены программой экспериментального правового режима. В законопроекте указаны семь направлений, для развития которых требуется неприменение отдельных норм. Специальных корректировок требуют, например, проекты оказания помощи пациентам с использованием телемедицинских технологий, грузоперевозок с использованием беспилотных летательных аппаратов, использования беспилотных наземных такси, применения искусственного интеллекта при принятии врачебных решений и другие.

Действующее сегодня законодательство делает невозможной их полноценную реализацию. В частности, согласно действующим законам, транспортное средство не может передвигаться без водителя, что противоречит внедрению и массовому применению беспилотных такси.

«Мы надеемся, что наша нормативно-правовая (после принятия законопроекта. — Прим. ФАН) база позволит нашим конкурентоспособным продуктам, которые у нас есть уже сейчас в коммерческом секторе в различных сферах, выйти, грубо говоря, в эфир, в экономику — и получить возможность для того, чтобы применять их законно и чисто», — пояснил замминистра.

Федеральное агентство новостей / Анна Клименко

Владислав Федулов обратил внимание на то, что применение экспериментальных правовых режимов в отношении отдельных инновационных технологий не означает отмену норм безопасности и обязательного контроля за их применением.

«Мы пытаемся найти правильное регулирование как уже действующим инновациям, так и вновь появляющимся. Все это мы утверждаем в программе экспериментальных правовых режимов при согласовании с надзорными ведомствами и утверждении постановлением правительства, — пояснил представитель Минэкономразвития. — Мы вводим контроль за деятельностью участников ЭПР и на входе учитываем возможные риски и меры, которые могут быть направлены на их минимизацию».

Федулов привел в пример нормы в отношении использования больших данных, которое планируется разрешить только с «оглядкой на закон о персональных и под чуткими контролем Роскомнадзора».

Также участвовавший в круглом столе заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко посетовал, что на пленарном заседании 11 мая у депутатов не хватило времени на рассмотрение и принятие законопроекта в первом чтении. Депутат заверил, что документ будет рассмотрен в ближайшее время.

«Сегодня наша страна находится в тяжелой конкурентной борьбе. Очень важно, чтобы наше законодательство не отставало от инноваций, которые выработали наши ученые и профессионалы. Очень важно, чтобы законодательство было лояльно к таким инновациям и поддерживало их», — отметил Кравченко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить принятие законопроекта о внесении изменений в связи с принятием закона об экспериментальных правовых режимах до конца весенней сессии. Соответствующее поручение было опубликовано 23 апреля на сайте Кремля.