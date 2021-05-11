Мошенники использовали президента Австрии для продажи биткоинов

Вена, 11 мая. Австрийские мошенники использовали голос главы государства Александра Ван дер Беллена для рекламы биткоинов, что спровоцировало скандал.

Правоохранительные органы идут по следам злоумышленников, которые сфальсифицировали интервью лидера страны изданию Kronen Zeitung.

«Я рад, что попробовал транзакции с биткоинами. Я никогда раньше не зарабатывал так легко столько денег. Я говорю о десятках тысяч евро в день», — якобы заявил президент в беседе.