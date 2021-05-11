Суд взыскал с юриста ФБК Соболь миллион рублей по двум искам Пригожина

Санкт-Петербург, 11 мая. Столичный суд удовлетворил два иска петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к соратнице блогера Алексея Навального, юристу «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь.

Распространенные ею сведения на YouTube-канале «Навальный Live» и сайте «Znak» признаны недостоверными и оскорбительными. По решению суда, Соболь обязана выплатить Пригожину компенсацию причиненного морального вреда в размере по 500 тысяч рублей по каждому из двух исков. Об этом пишет пресс-служба компании «Конкорд».

«Симоновский суд Москвы удовлетворил два иска бизнесмена Евгения Пригожина к Любови Соболь о защите чести, достоинства и деловой репутации», — говорится в сообщении.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и призваны понудить их к соблюдению законодательства РФ.

Ранее юристы компании «Конкорд» оценили высказывания Соболь и еще одного соратника Навального — Владимира Милова — о бизнесмене Пригожине. Специалисты заключили, что в исследованных публикациях есть все основания для обращения в правоохранительные органы

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.