Москва, 11 мая. Военный аналитик Игорь Никулин раскрыл масштабы исследований США в области разработки биологического оружия.

По словам эксперта, более 98% исследований США касаются биологического оружия. Для этой цели задействовано больше 100 военных лабораторий по всему миру. По мнению Никулина, чтобы бороться с американскими разработками химического и биологического оружия, необходимо создать новую международную организацию.

«Такая организация должна будет фиксировать все случаи нарушения и уже передавать эти материалы в международный суд. В эту организацию могут войти все страны, которые чувствуют озабоченность данным вопросом, которые чувствуют себя жертвами биологической агрессии», — сказал эксперт «Общественной службе новостей».

В составе организации будет порядка десяти государств. В первую очередь — это страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР.

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