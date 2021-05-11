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Россиянам рассказали, как вернуться в рабочее состояние после длинных выходных

Общество
Россиянам рассказали, как вернуться в рабочее состояние после длинных выходных
pexels.com

Москва, 11 мая. Эффективно войти в рабочий режим помогут планирование дел и взаимовыручка, сообщает психолог и бизнес-тренер Инна Иголкина.

По словам Иголкиной, основные психологические проблемы возникают на работе после длинных выходных. Так как накопившимися делами необходимо заниматься сразу после выхода на работу, у человека может возникнуть ощущение, что он нигде не успевает. А некоторые работники могут подумать, что они перестали справляться со своими обязанностями.

Психолог считает, что взять контроль над тревогой можно, если грамотно составить план работ. Она отмечает, что не нужно пытаться выполнить все за один день, и считает, что лучше распределить силы. Необходимо рассортировать задачи и составить план. А хорошее настроение сможет принести взаимовыручка в коллективе, заявила Ирина Иголкина в интервью с «Радио 1».

Специалист порекомендовала тем, кто огорчен окончанием каникул, изменить отношение к происходящему. Она считает, что нужно по-другому смотреть на работу и воспринимать ее не как повинность.

Ранее россиянам дали советы по вхождению в рабочий ритм после выходных. Специалист привел перечень рекомендаций, которые помогут вернуться к работе.

работа выходные Инна Иголкина
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