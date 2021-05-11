Погибшая в Казани учительница английского языка закрыла собой школьника

Казань, 11 мая. Учительница английского языка Эльвира Игнатьева, погибшая в результате вооруженного нападения на казанскую гимназию, пыталась спасти ученика.

По словам очевидцев, увидев приближающегося стрелка, девушка изо всех сил оттолкнула школьника в сторону и фактически закрыла его собой, получив смертельные ранения.

Жертвами 19-летнего нападавшего стали девять человек — две учительницы и семеро восьмиклассников. Полный список погибших опубликовало Федеральное агентство новостей. Медицинская помощь потребовалась 21 пострадавшему, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии.