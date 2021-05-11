В соцсетях появились фейковые страницы казанского стрелка

Казань, 11 мая. В социальной сети «ВКонтакте» появилась страница Ильназа Галялиева, который устроил стрельбу с жертвами в казанской гимназии №175. Однако аккаунт оказался фейковым.

По данным источника ФАН, на странице у «стрелка» всего пять друзей. Некоторые из них якобы могут рассказать подробности трагедии. За такую услугу они просят лишь набор стикеров. Одной из страниц три года, но велика вероятность, что она просто была переименована. В Instagram у такой же страницы около 1000 подписчиков, однако опубликованных постов нет. Вполне вероятно, все эти страницы фейковые.

Ранее сообщалось, что стрелок завел Telegram-канал за несколько дней до происшествия. Всего у аккаунта было 442 подписчика. Накануне Ильназ написал, что планирует совершить массовое убийство. Никто из прочитавших не сообщил об этом в полицию. Сейчас Telegram-канал заблокирован, сообщал ФАН.