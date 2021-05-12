Почти вся Индия закрыта на карантин, Нарендра Моди теряет доверие народа

Премьер-министр Индии теряет популярность на фоне второй волны пандемии; глава индийского МИД бойкотировал совещание Совбеза ООН; количество нарушений режима прекращения огня на индийско-пакистанской границе с 2004 по 2020 годы выросло на 4600%; 98% жителей страны находятся под той или иной формой ограничений. Об этих и других событиях рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

2020 год — один из самых напряженных на индо-пакистанской границе

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году было зафиксировано 4 645 нарушений режима прекращения огня на Линии фактического контроля, которая является границей Пакистана и Индии. Это почти 12,7 нарушения в день.

За последние семь лет, то есть за время правления премьер-министра Нарендры Моди, на индо-пакистанской границе было совершено 11 424 нарушения режима прекращения огня. Масштаб этих цифр передает тот факт, что за весь период с 2004 по 2013 годы было зафиксировано только 523 таких нарушения.

Ухудшение ситуации шло по нарастающей — в 2004 году имело место только одно нарушение. В 2007 году — уже 21, в 2008-м — 77 нарушений. Небольшой спад наблюдался в 2009-м — 28 нарушений режима прекращения огня, но затем их количество поднялось до 44 в 2010 году. В 2013 году было зафиксировано 199 случаев нарушения режима прекращения огня.

4,645 CEASEFIRE VIOLATIONS BY #Pakistan IN 2020, OVER 11,000 IN 17 YRS



RTI info sought by activist Prafful Sarda reveals #Pakistani troops committed highest no. of ceasefire violations in last 17yrs along the border in #JammuAndKashmir

This amounts to 13 such violations daily. pic.twitter.com/sQQV2RSGdH — í????????íα???? í????????є????????í????є????????є ????є????ѕ (Follow) (@ExposeAntiIndia) May 9, 2021

В 2014-м правительство Нарендры Моди пришло к власти, а, начиная с 2016 года, график нарушений показывает крутой подъем. Если сравнить статистику 2020 и 2004 годов, то их количество выросло на 4600%.

Эти цифры ярко иллюстрируют состояние индийско-пакистанских отношений и «успех» проводимой странами в отношении друг друга внешней политики.

Несмотря на то, что 25 февраля 2021 года обе стороны снова подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня и объявили перемирие, первое нарушение этого соглашения было зафиксировано уже 3 мая.

Неслучайно в докладе американского Национального совета по разведке о глобальных тенденциях именно индо-пакистанский конфликт был назван наиболее вероятным масштабным столкновением следующих двух десятилетий.

Национальный карантин де-факто

Хотя центральное правительство Индии до сих пор не ввело режим общенационального карантина, почти 98% населения страны находится под той или иной формой ограничений передвижения и бизнес-деятельности. Некоторые штаты ввели особый режим для будних дней, некоторые — для выходных, а другие живут в условиях продленного ночного комендантского часа и ограничений на общественные мероприятия, массовые собрания и передвижения.

Оксфордская система измерения реагирования правительств на коронавирус разработала сводный индекс строгости, который анализирует введенные меры, такие как закрытие школ, рабочих мест и общественного транспорта, отмена публичных мероприятий, ограничения на общественные собрания и внутренние и внешние перемещения и другие. Этот индекс отражает строгость государственной политики, но не измеряет целесообразность или эффективность ответных мер той или иной страны.

Более высокий балл указывает на более строгую политику в отношении передвижения граждан. К примеру, в последнюю неделю марта рейтинг Индии достиг 100 и оставался на этом уровне все время общенационального карантина.

Он также подскочил с 58 на 1 апреля до 74 на 30-е число. Как только данные будут обновлены с учетом майских мер, оценка, скорее всего, повысится.

Сейчас только несколько стран — Канада, Иран, Аргентина и Чили — в глобальном индексе имеют оценки выше, чем у Индии.

#India Global Stringency Index Jumps To 74 As 26 States/UTs Under #Lockdown Measures. Know What It Meanshttps://t.co/yj7WHJ06en — ABP LIVE (@abplivenews) May 10, 2021

Несмотря на это, международные и индийские эксперты призывают Нарендру Моди ввести общенациональный карантин. Пока что правительство уклоняется от этого шага и, возможно, его удастся избежать. Так, 11 мая Индия впервые за два месяца зафиксировала большее количество выздоровевших от коронавируса за день, чем заразившихся (355 851 выздоровевших против 329 491 заболевших, умерло за день 3 879 человек). Если тенденция сохранится, то можно будет говорить об эффективности и достаточности уже принятых мер.

Индия в Совбезе ООН: пандемия выявила глобальные уязвимости и линии разлома

На заседании Совета Безопасности ООН под председательством министра иностранных дел Китая Ван И Индия была представлена секретарем министерства иностранных дел Харшем Шринглой. Глава МИД Субраманьям Джайшанкар бойкотировал мероприятие, организованное КНР.

Федеральное агентство новостей /

Среди тех, кто принял участие во встрече на тему «Поддержание международного мира и безопасности: поддержка многосторонности и международной системы, ориентированной на ООН», были госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие главы внешнеполитических ведомств.

Харш Шрингла в своем выступлении подчеркнул, что пандемия COVID-19 выявила глобальные уязвимости мировой системы.

«Именно отсутствие скоординированных глобальных ответных мер выявило уязвимость и слабости многосторонней системы в ее нынешнем виде. Это своевременное напоминание о настоятельной необходимости всеобъемлющих реформ. Хотя пандемия обнажила линии разлома от ненадежных глобальных цепочек поставок до несправедливого распределения вакцин, она также подчеркнула необходимость глобальной солидарности и укрепления многосторонности», — сказал он.

#IndiainUNSC



Renewal of vows towards a reformed UN-centered multilateral system will require genuine efforts on behalf Member States.



???????? seeks to strengthen the forces of cooperative multilateralism.



Highlights of FS @harshvshringla's remarks at #UNSC briefing today⤵️ pic.twitter.com/1dfX4PQben — India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) May 7, 2021

Отметив, что Индия предоставила вакцины, препараты и медицинское оборудование более чем 150 странам, он добавил:

«В том же духе дружбы и солидарности мы выражаем глубокую признательность тем, кто выступил вперед, чтобы удовлетворить наши приоритетные требования для борьбы со второй волной пандемии COVID-19, с которой мы столкнулись».

Тот факт, что министр иностранных дел Джайшанкар отказался от участия в заседании, напоминает о продолжающемся пограничном противостоянии Индии и Китая. Сейчас и Пекин и Нью-Дели обвиняют друг друга в строительстве новых инфраструктурных объектов в районе противостояния. Ситуация продолжает оставаться напряженной.

Уровень поддержки Нарендры Моди снизился

Согласно данным Центра изучения общественного мнения и исследования выборов, который еженедельно опрашивает 3 000 человек, число респондентов, «очень довольных» работой Нарендры Моди, сократилось до 40% по сравнению с 64% в прошлом году. Количество тех, кто называет себя «совсем не удовлетворенными», увеличилось до 32% по сравнению с 15% за тот же период. С момента избрания Моди премьер-министром и до мая 2021 года уровень одобрения его деятельностм всегда превышал 50%.

Снижение рейтингов связано, в первую очередь, со второй волной пандемии и той неготовностью ответить на ситуацию, которую демонстрирует индийская система здравоохранения и государственного управления. Ежедневные оьращения к центральному правительству со стороны главных министров индийских штатов, сталкивающихся с нехваткой кислорода, вакцин, лекарств и больничных коек, создают впечатление, что федеральная власть не оказывает должной поддержки регионам. Неслучайно, журнал Economist назвал правительство Моди «бумажным тигром».

На этом фоне очень важным является тот факт, что правящая партия Бхаратия Джаната не смогла выиграть региональные выборы в штате Западная Бенгалия и выборы в местное самоуправление в штате Уттар-Прадеш. В стране растет популярность региональных партий, которые в ближайшем будущем собираются создать единый оппозиционный альянс для противостояния Моди на выборах 2024 года. Если премьер-министр не сможет восстановить народное доверие за следующие три года (а сделать это в условиях, когда экономика сильно пострадала от последствий пандемии, будет очень непросто), то на следующих выборах Моди может оказаться во главе парламента, где его партия уже не будет иметь большинства, а возможно, и вовсе потерять свой пост.