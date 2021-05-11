Актриса Лариса Голубкина рассказала о своем состоянии после госпитализации

Москва, 11 мая. Актриса Лариса Голубкина чувствует себя после экстренной госпитализации хорошо. Она рассказала, когда сможет вернуться к работе.

Жизни 81-летней звезды фильма «Гусарская баллада» ничего не угрожает. Однако пока слишком рано говорить о ее возвращении на сцену или съемочную площадку. Голубкина рассказала, что будет готова снова работать не раньше, чем через месяц.

«Нормально я себя чувствую, но не для того, чтобы выходить на экран», — рассказала актриса о своем состоянии в интервью Пятому каналу.

Об экстренной госпитализации Голубкиной стало известно еще в прошлом году. По словам звезды, сначала ей стало плохо из-за коронавируса нового типа. Затем она сломала ногу во время неудачного падения на сцене Центрального академического театра Российской армии. Информацию подтвердили и в самом театре — кинозвезда сломала шейку бедра и на время осталась практически обездвиженной.